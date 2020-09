Eesti sõudekoondis astub Saksamaal toimuval EM-il võistlustulle

Ühepaadil on stardis mullu U23 MMil koos Johann Poolakuga paarisaeru kahepaadil finaalis sõudnud narvalane Mikhail Kushteyn, kel tuleb mõõtu võtta 20 rivaaliga. Soosikuteks on valitsev meister Ronan Byrne Iirimaalt ning mullune neljanda koha mees rumeenlane Mihai Chiruta. Kavas on neli eelsõitu, neist esimene saab lähte kell 11.35. Siingi pääsevad igast kaks paremat 12 poolfinalisti sekka, ülejäänud jätkavad vahesõidus. Sealt edasi pääsemiseks on vaja lõpetada vähemalt teisena.