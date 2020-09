«Pean ütlema, et te ei kasvata mitte ainult suurepäraseid rallisõitjad, vaid korraldate ka maailma tasemel rallit. Olete nii lühikese ajaga teinud fantastilist tööd. Usun, et paljud teised hakavad selle järgi joonduma,» polnud Wilson Postimehele antud intervjuus kiitusega kitsi.

64-aastasel britil on Eestiga eriline side. Tema oli mees, kes aitas tippu Ott Tänaku. «Meil oli pikk vestlus. Ta rääkis, kuidas möödusid rallivabad kuus nädalat. Markkoga (Marko Märtin - toim.) pole ma veel kohtunud, kuid see on kindlasti plaanis,» märkis Wilson.