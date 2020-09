PM Rally Estonial ⟩ Tänak oludest: midagi sellist pole ma varem Eestis näinud

Tänak juhib meeskonnakaaslase Craig Breeni ees 11,7 sekundiga, kuid tunnistas, et kõik ei läinud plaanipäraselt. «Ütleme nii, et on olnud midagi sellist, mida pole varem Eesti rallidel näinud. Teed on läinud väga katki ja kindlasti oli see väga suur väljakutse, millele tuli omajagu energiat kulutada. Tähelepanu pidi olema rohkem kui 100 protsenti, siin-seal oli kogu aeg üllatusi,» sõnas ta.