Läti rallifännid teevad eestlaste ees sügava kummarduse seljanka puudumisest hoolimata

Toms Timosko, üks Lätist tulnud rallisõprade grupi liige, rääkis, et pitsa oli tema jaoks toidutelkides positiivne üllatus. Üks, millest lõunanaabrid aga siin puudust on tundnud, on maitsev seljankasupp. «Teise ja kolmanda päeva hommikul oleks see eriti vajalik olnud,» selgitas Timosko.

Täna algab lätlastel kojuminek, kuigi rallist isu täis neil veel ei ole. «Ausalt öeldes on kurb mõelda, et see kõik on tänasega läbi. Aga see võimalus olla rallipubliku hulgas tagasi pärast nii pikka pausi nõuab eestlaste ees küll sügavat kummardust,» lisas Timosko.