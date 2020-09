Eestlased Itaalia MM-etapil punktidele ei jõudnud

Etapi kokkuvõttes sai Leok kirja 24. koha, sarja kokkuvõttes on ta kuue punktiga 32. kohal. Esikoha teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 44 punktiga Seewer ja kolmas 40 punktiga Cairoli. Oma edu suurendanud Herlingsil on koos nüüd 263 punkti. Teisele kohale tõusis 203 punktiga Cairoli ja kolmas on 196 punktiga Gajser.