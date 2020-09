Roland Poomi ja Erik Lepiksoni Rally Estonia rikkusid rehvipurunemised

«Täna hommikul läks autol pooltelg ja auto ujus tänu sellele ülejäänud katsetel päris palju. Viimasel katsel purunes taas rehv. Kahju, et nii palju rehvipurunemisi oli ja imelik, et need kõik juhtusid kiirete kohtade peal. Olen nüüd sõitnud erinevate autodega. Kuigi õiget pilti Fordist ette ei saanud, siis mulle on senistest autodest sõita meeldinud kõige rohkem Hyundaiga. Hooaeg jätkub mul nüüd tõenäoliselt Saaremaal. Kas veel sel aastal ka mõne MM-ralli sõidame, selgub lähinädalatel,» jätkas Poom.