Valitseval meistril läks raskeks, Kawhi Leonard näitas kaitses taset

Nuggetsi poolel viskas samuti 32 punkti Nikola Jokic ning ühtlasi võttis serblane 12 lauapalli. Denveril on nüüd seis keeruline. Kui nad ei suuda järgmiseks kohtumises võitu noppida on nende edasipääsu lootused õhkõrnad.

Idakonverentsi poolfinaalis Boston Celticsi ja Toronto Raptorsi vahel juhib seeriat 3:2 Celtics. Bostoni klubi oli valitsevast NBA meistrist viiendas mängus parem 111:89. Võitjad panid oma paremuse maksma juba avaveerandil, kui Raptorsil lasti vistata vaid 11 punkti. Nii vähe punkte on ühel veerandajal NBA ajaloos play-off mängudes kogutud veel vaid ühel korral.

Fred VanVleet oli Toronto parim 18 punkti ja viies resultatiivse sööduga. Kaitses domineerinud Celtics on Raptorsi surunud vastu seina. Seni suutis Raptors küll seeriat 2:0 juhtima asuda ning enne seda kohtumist oli seis 2:2. Nüüd on valitseval meistril vaja võtta kaks järjestikust võitu, et hooaega elus hoida.