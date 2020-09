Eesti kurlingupaar näitas Saksamaal toimunud maailmakarika etapil kõrget taset

Järgmine võistlus Eesti kurlingupaari jaoks on kodune MK-etapp Tallinnas, mis toimub 18.– 20. septembrini Tondiraba jäähallis. Tallinnas toimuv MK-etapp kujuneb vägagi kõrgetasemeliseks, sest turniirile on registreerunud osalema mitmed kurlingumaailma tipud, sh 2018. aasta olümpiamängude pronks segapaaride kurlingus Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, 2018. aasta olümpiamängude hõbe meeste kurlingus Niklas Edin ning kahekordne Euroopa meister naiste kurlingus Johanna Heldin. Eelseisvaks MK-etapiks treenib Eesti kurlingupaar Tallinnas šotlasest tipptreeneri Derek Brown’i juhendamisel.

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Eesti kurling alustas tänavu 20. hooaega ning hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.