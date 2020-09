Peatreener Voolaid: avavärava lööja sai selge psühholoogilise eelise

Algkoosseis oli noor. Kas see vihjab, et Voolaid plaanib ka edaspidi rohkem noori edutada, sest kevadel välja hõigatud eesmärk - võita alagrupp - on juba sisuliselt käest libisenud? «Meil on veel rida mänge ees, need kõik algavad 0:0-st. Vastased on küllalt sarnase lähenemisega. Gruusia tuli meile julgemalt peale, kuid Armeenia kindlasti kompas alguses. Oleme küll raskes seisus, rünnak ei toimi, kuid me ei taha leppida autsaideri rolliga. Peame endasse uskuma ja mängijaid julgustamaö. Me ei jäta ühelegi vastasele lahingut andmata,» põrutas Voolaid.