11-aastane eestlane krooniti kolmandat korda maailmameistriks

Ungaris välja sõidetud edu hakkas kokku sulama ja et tulla maailmameistriks, pidi Lauri lõpetama viimases sõidus vähemalt esikolmikus. Viimaseks stardiks saadi masin tööle ja Lauri näitas, et kui masin töötab ja trahve ei anta, siis talle vastast ei ole.

«Väga tore on tõdeda, et konkurents naiste klassis on muutunud järjest tugevamaks! Võistlusmasinad on aja jooksul võrdsustunud ning järjest suuremat rolli mängib füüsiline vastupidavus ja julgus, mida meil jagub! Olgugi et meid tabas seekord natuke ebaõnne, andsime me endast maksimumi ja võime jääda väga rahule Euroopa meistrivõistluste pronks medaliga!» võttis Jasmiin võistluse kokku.