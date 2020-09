Nurgeril on hooaja hakul probleem põlvega, Hermet väänas hüppeliigest

Võistluste ajakava

«See hooaeg tuleb väga keeruline kuna me mängime ikkagi Balti liigat, et nii palju on kokku lepitud, et Leetu me enne uut aastat ei sõida. Iga päev on nüüd ärev, et kas Läti paneb oma piirid kinni või mitte,» tutvustas Tallinna Ülikooli peatreener Janne Schasmin selle hooaja plaane.