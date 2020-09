Koroonapesas hooajaks valmistuv Vene: kuidagi sattusin jälle kõige hullemasse kohta

Eesti koondise kaptenile pole õnnejumal eriti naeratanud. Eelmisel hooajal mängis Vene Itaalia põhjaosas Milano lähistel Vareses. Sealtkandist hakkas Covid-19 Euroopas kõige laiemalt levima. Nüüd pesitseb ta Hispaanias Madridi külje all, kus koroonaviiruse kolle on praegu Vana Maailma üks suuremaid. Ainuüksi 8. septembril diagnoositi kogu riigis ligi 9000 nakatunut.

«Kuidagi sattusin jälle sellisesse kohta, kus on asi kõige hullem. Madrid ja selle ümbrus on praegu kõige kehvemas seisus. Käigud on limiteeritud, saalis ei tohi riietusruumi kasutada ja igal nädalal tehakse vähemalt üks-kaks testi. Igal pool tuleb maski kanda ja kõik muu jama sinna juurde… Põhimõtteliselt käin ainult saali ja kodu vahet,» avas Vene tausta Postimehele.