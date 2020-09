Aitäh, koroonakriis! Eesti naiskond pääseb esimest korda ajaloos MMile

Selles raskes otsuses on Eestile ka hea uudis – meie kurlingu ajaloos on see esimene kord, kui naiskond saab õiguse MMil osalemiseks. Muidugi pole tegemist ootamatult sülle kukkunud kingitusega, selle taga on Eesti naiskonna hea mäng ja suurepärane tulemus EMil,» sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Eesti naiskonna kapteni Marie Turmanni sõnul on kindlasti pettumus suur, et meie naiskond ei saa tänavu EMi A-divisjonis jääle minna. «Samas on selge, et kuniks olukord maailmas ei stabiliseeru, ei saa ka meie tõenäoliselt suurt kurlingut mängida. Pingutame jätkuvalt, et olla parimas sportlikus vormis – paljud turniirid ja MK-etapid ptoimuvad ja loodame neil võistlustel ka osaleda,»