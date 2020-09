Eesti kutsar sai kirja tänavuse teise rahvusvahelise võidu

Pille-Riin asus juhtpositsioonile juba koolisõidus, kus võttis suisa kaks esimest kohta – Donaldiga skooriti maailmaklassiline 43,28, Vulcanoga 44,85. Kolmanda tulemuse sõitis välja Ungari hetke üherakendite esinumber Maria Meskone Orosz, milleks 51,93.

Maratoni lõpetasid Roosileht ja Donald teasel kohal, säilitades juhtpositsiooni, mida ei kõigutanud ka 15 karistuspunkti koonustes. Kahjuks Vulcanoga Pille-Riin maratonil katkestas.

Oma hooaja ning Vescese võistluse kohta sõnas Roosileht järgnevat: «Plaan oli sellel hooajal kahe üksikrakendiga (Vulcano ja Donald) võistelda ning siis otsustada, kas üldse ja kumma hobusega Prantsusmaale, Pau`sse, MM-ile minna. Donald on mitu aastat Hollandis Bram Chardoni neljarakendi tiimis olnud, naastes hakkasin temaga kõvasti tööle. Algus ei olnud paljulubav. Ka esimene võistlus sel hooajal ei näidanud väga positiivseid märke. Tal oli väga raske harjuda, et ta on nüüd üksi platsil. Siiski on ta palju arenenud, mida näitab ka järjekordne võit.

Vulcanoga olen väga rahul, olgugi, et võistlust ei lõpetanud. Vulcano on juba päris vana (18) ning pole 3 aastat maratoni sõitnud (oli samuti Bram Chardoni neljarakendi tiimis, kus oli kasutuses ainult koolisõidus). Alates sügisest olen temaga treeninud, aga selle aasta varasuvel oli ta jälle paarituses ning meie treeningutesse jäi mitu nädalat pausi. Tema jaoks oli Vecses esimene võistlus sel hooajal. Arvestasime, et maraton (mis oli pikk ja raske pinnasega) võib tema vähese võhma tõttu raskeks osutuda ning võtsime vastu otsuse, et sõidame täpselt nii kaua, kui talle sobib (eeldasime 4-5 takistust). Hobune pidas isegi uskumatult hästi vastu, andsin alla seitsmendas, viimases takistuses.

Plaanime lähipäevade jooksul otsustada, kas meil on mõtet Pau`sse minna. Donaldil on veel aega vaja harjumaks uuesti üksikrakendiga. Kahe aasta pärast MM-il teeks ta kindlasti tunduvalt parema tulemuse. Vulcano karjäär spordis hakkab vanuse tõttu lõppema. Ta jätkab kindlasti paaritamisega, kuna ühed parimad rakendihobused on just tema järglased (Martin Hölle ja Boyd Exell sõidavad ka Vulcano järglastega). Tema vääriks lõpetuseks ühe suurepärase koolisõidu tulemuse ja tema võimeid teades, võiks see olla täitsa esimeste seas. Tõenäoliselt ei saa teda piisavasse vormi maratoni jaoks, aga võib-olla leiame lahenduse veterinaaride, toitumise ja treeninguga. Elame, näeme. Võib ka nii minna, et viiruse tõttu jäetakse MM-võistlus üldse ära.»

Pille-Riin Roosileht ja Vulcano. FOTO: Krisztina Horvath