Revolutsioon rallikrossis: omanimelise tiimiga välja tulnud Ferratum kavatseb tulevikus võistelda elektriautoga

Rallikrossimaailma raputavaid uuendusi on verivärskel ja ambitsioonikal meeskonnal kavas veel teisigi ning kõrged on ka Ferratumi tiimi sihid äsja alanud debüüthooajaks: eesmärk on pääseda sarja kõigil etappidel finaali.

Ferratumi tegevjuhi ja asutaja Jorma Jokela sõnul sobib pidevalt arenev rallikrossi valdkond oma olemuselt hästi Ferratumiga, mis on tuntud kui rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte, kelle kõik teenused on digitaalsed.

«Me väärtustame samu asju,» märgib Jokela. «Nii Ferratumile kui rallikrossile on olulised tehnoloogilised uuendused ja jätkusuutlikkus ning me mõlemad armastame operatiivset tegutsemist – olgu siis võistlusrajal konkurente seljatades või pakkudes klientidele kiireid digitaalseid finantslahendusi.»

Võistlusristsed sai rallikrossi MM-sarja noorim tiim augusti eelviimasel nädalavahetusel Rootsis Höljeses, kus peeti sarja tänavuse hooaja ava- ja ühtlasi ka topeltetapp. Hooaeg jätkus Soomes Kouvolas Tykkimäki motospordirajal. Kuna viimati võtsid maailma parimad rallikrossipiloodid Soomes MM-sarja etapil mõõtu kuue aasta eest, on igati märgiline, et sarja uustulnuk, kus nii omanik kui piloot on Soome päritolu, teeb oma esimese kodusõidu just nüüd.

Märgiline on see ka seetõttu, et Ferratumi meeskonna võidusõitja Jani Paasonen läheb võistlustulle autoga, millel töötab kapoti all ainulaadne Soomes toodetud mootor.

„Kümnetes teistes võidusõiduautodes on kasutusel ühed ja samad tuntud tootjate mootorid, kuid meie võistlusauto mootor on eriline ja paistab kindlasti silma. Selle ehitas mu hea sõber, kellel on mootoritega palju kogemusi. Ta on 25 aastat tegelenud turboülelaadurite konstrueerimise, ehitamise ja paigaldamisega,“ räägib Paasonen.

Kouvola rallikrossirada on Paasonen oma erilise masinaga juba proovinud.

«Minu arvates on rada väga huvitav: kõrgus vaheldub, on nii järsumaid kui ka vähem järske kurve. Minu piloodivõimed paneb see rada kahtlemata proovile. Ootan võistlust suure põnevusega,» ütleb Paasonen.

Ferratumi kirjadega elektriautot veel stardis ei näe. Keskkonnahoidliku rallikrossimasinaga loodab meeskond tulla välja lähitulevikus, kõige varem aastal 2022.

«Plaan tulla mõne aasta pärast starti ökonoomse elektriautoga peegeldab paljuski Ferratumi kui finantstehnoloogia ettevõtte enda käekäiku ehk muutumist täisdigitaalseks, aja- ja ressursisäästlikuks moodsaks pangaks. Pakume klientidele reaalajas rahandusnõu ja mitmesuguseid personaalseid finantslahendusi ning seda kõike täielikult digitaalselt. Meile kui Põhjamaade fintech-ettevõttele on jätkusuutlikud lahendused loomulik osa meie olemusest. Sestap oleme väga uhked, et saame Jani Paasoneni abiga tuua samasugust uuenduste ja säästva mõtteviisi kombinatsiooni ka rallikrossi,» avaldab Ferratumi Eesti üksuse juht Tanel Tarkmees.