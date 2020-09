Alutaguse maraton lõpetab koduse maastikuratta hooaja

«6. Alutaguse Rattamaraton tuleb igati põnev ja starti on oodata rekordarv osalejaid. Mõlemal distantsil - nii 49 km põhisõidul kui ka 19 km noorte- ja matkasõidul on seal aastal tunduvalt rohkem osalejaid kui eelmisel,» rõõmustas 6. Alutaguse Rattamaratoni peakorraldaja Robert Peets, lisades, et samuti ollakse tihedas suhtluses Terviseametiga. «Oleme saanud Terviseametilt loa rattamaraton korraldada ning rakendame nendepoolseid nõudeid ja reegleid. Kui tavaliselt oleme viimsel etapil teinud kogu sarja lõpu autasustamise natuke uhkemalt, siis tänavu toimub ainult parimate autasustamine,» lausus Peets, lisades, et kindlasti oodatakse kõikidelt osalejatelt korraldajate poolt nõutud ja kehtestatud reeglite järgimist.

6. Alutaguse Rattamaratoni rajameister Tiit Pekk tõi esile, et selleaastane rada pakub sõitjatele kindlasti palju vaheldust ja väljakutseid. «Korraldame Alutaguse rattamaratoni juba kuuendat korda ja raja kujundamisel oleme iga kord kuulanud osalejate tagasisidet. Meie eesmärk on, et rada ei oleks üksluine, vaid pakuks nõudlikku sõitu ja füüsilist väljakutset. Lähtekoht raja kujundamisel on vahelduse pakkumine – näiteks, et pärast singlit tuleks koht, kus saab selga sirutada või mõni laiem koht, kus saaks oma positsiooni parandada. Samuti oleme palju vaeva näinud, et rada pakuks üha mõnusamat ja sujuvamat sõitu ning et ei peaks liialt pidureid näppima. Peamine on, et sõidu nauding oleks iga aasta üha parem,» sõnas Pekk.