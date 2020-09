Eesti koondis peab valikmängudes hakkama saama mitmete põhitegijateta

«Pärast aastast vaheaega on hea meel taas valikmänge pidada. On olnud keeruline aasta nii jalgpallis kui ka üldise elukorralduse mõistes. Oleme kindlasti tänulikud, et suve alguses õnnestus kohaliku liiga mängudega alustada ja möödunud kuul saime ka Lätiga mängida. See oli kindlasti meie jaoks oluline,» sõnas Matikainen. «Meil on valiktsüklis pidada veel kuus kohtumist. Tahame võrreldes viimaste mängudega asju parandada. Tundsin, et tegime korralikke esitusi, aga need polnud kahjuks piisavad. Usun, et meil on potentsiaali rohkemaks.»