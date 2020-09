Ühisliiga juht: loodan, et Krasnodari korvpallurid saavad mänguks Kaleviga koroonaviirusest priiks

Liiga peadirektor Ilona Korstin kinnitas telekanalile Matš TV, et saab küll, sarjaga alustatakse õigeaegselt ja valmistutakse erinevate stsenaariumide käikulaskmiseks. Seejuures on suletud piiride tõttu töötatud meeskondadele välja erinevaid reisimarsruute, see puudutab otseselt ka Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramot.