Katsejänesena oma tulemusi saboteerinud laskesuusatajale kleebiti külge reeturi silt

Augusti lõpus teatati, et kolm meie idanaabrite laskesuusatajat Anastasija Tolmatševa, Anatoli Oskin ja Jelena Tširkova vahetasid kodakondsust ning võistlevad uuest hooajast Rumeenia lipu all. Mõistagi on neid sõimatud reeturiteks, kuid Oskin ütleb, et säherduse sildi kleepimine pole õige.