Põhjus on lihtne: Björgen oli mõnda aega kuulnud kõlakaid, et Northugiga pole kõik korras. Samas loodab naine, et norralane suudab end august välja tirida. «Tean Petterit lõbusa ja rahuliku inimesena. Loodan, et ta tahab enda elustiili muuta, aga see on ainult tema teha.»