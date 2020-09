Šmigun-Vähi distantseeris end Seefeldi dopinguskandaalist ja tõstis esile hoopis teise probleemi

ETV telesaates «Hommik Anuga» ütles Šmigun-Vähi, et tal on Eesti suusatamist laastanud dopinguskandaali pärast kahju. «Siinkohal tuletaks meelde, et minu tiim oli alati Mati tiimist eraldi. Me tegime kõiki asju eraldi. See on alati nii olnud. Kui vaatame suuremat pilti, siis minu arvamus on, et aeg küll parandab kõike, aga meil pole korralikke talvesidki. Kust see järelkasv tuleb? Käisime eelmise aasta detsembris lastega suusatamas ja tegime seda terve suve saepuru all seisnud eelmise aasta lumel. Suusasport hakkab vaikselt vahetuma muude spordialadega,» viis murdmaasuusataja jutu üle teisele teemale.