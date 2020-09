Varakult kaotusseisu jäänud Flora võttis lõpuks jõuga oma

46. minutil viigistas Martin Miller seisu ja 52. minutil viis Vladislav Kreida valitseva Eesti meistri juhtima. Mängu lõppseisu vormistas Flora ründaja Rauno Sappinen, kelle kaks hilist väravat kindlustasid liiga liidritele 4:1 võidu. Kusjuures Eesti koondist esindav Sappinen on löönud liigas 20 mänguga juba 21 väravat.

Flora jätkab tabelis kindlalt liidrina ja on 20 kohtumisega kogunud 55 punkti. Nende lähimaks jälitajaks on Paide Linnameeskond, kes on 19 mänguga kirja saanud 39 silma.