Koroonaviiruse pandeemia tõttu on hetkel MM-kalendris kavas vaid seitse etappi. Nii vähe rallisid pole kunagi varem ühelgi hooajal olnud. Kuna Sardiinia ralli liikus kuupäevadele 8.-11. oktoober, siis on selle ja novembri lõpus toimua Belgia MM-etapi vahel aega veel üheks võistluseks.

Mõned nädalad tagasi selgus, et selle koha peale võib tulla Horvaatia asfaldiralli. «Me oleme Horvaatiaga lähedal kokkuleppele, aga kõik on veel lahtine. MM-ralli korraldamine kahe kuuga on mammutülesanne,» ütles toona FIA rallidirektor Yves Matton.