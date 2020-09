Maastikurattasarja hooaja võitsid Jõeäär ja Mõttus

Naiste põhisõidu esikoha haaras endale Mari-Liis Mõttus (Team Antsla) ajaga 02:14.16, teisele kohale sõitis end Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) ajaga 02:16.48 ja kolmandale Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 02:19.32. Esikuuikusse mahtusid veel Merilin Metsalu (A&T Sport Aducco) ajaga 02:20.34, Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) ajaga 02:21.38 ja Elina Tasane (MTÜ Viljandi Rattaklubi) ajaga 02:22.16.

«Alguses läks Janellel kett katki ning mõtlesin, et kas nii lihtsalt see võit tulebki, kuid ise kustusin pärast karjääri nii ära, et iga mees, kes mööda läks - nii raske oli neile sappa võtta. Üritasin küll, aga raske oli,» kirjeldas Mõttus laupäevast sõitu. Lisaks etapi võidule võttis Mõttus endale ka sarja üldvõidu.