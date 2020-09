Vormel 1 võimalik reeglimuudatus kütab jätkuvalt kirgi

Kuid pärast eelmisel nädalal lained löönud Itaalia GP-d, kus mitut esiotsa kuuluvat sõitjat tabasid erinevad probleemid ja võidu võttis üllatuslikult AlphaTauri piloot Pierre Gasly, tõstatas F1 juhtkond taas ümberpööratud stardirivi teema. Nende hinnangul võiks seda plaani võimalusel 2021. aastal kasutada ning oluline on märkida, et uuendatud lepingu alusel ei ole sarjal vaja kõikide meeskondade poolthäält, et otsuseid läbi suruda.