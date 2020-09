USA Today kirjutab, et kaheksa aastat NFLi kuulunud Hunt on pärast Saintsi kaitsja Marcus Davenporti vigastada saamist oodatud täiendus. Hunt on karjääri jooksul võtnud osa 95 NFLi kohtumisest ning peaks hooaja avamängus kaitses koha sisse võtma Cameron Jordani kõrval.