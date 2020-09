Alates 1973. aastast MM-kalendrisse kuulunud Rootsi rallit on seni võõrustanud Värmlandi maakond, mille keskuseks on Karlstad. Võistluse hooldusala on asunud ligi 90 km põhjas, Torsbys. Traditsioone tahab rikkuda enam kui 400 km põhja pool asuv Östersund, mis on teatanud, et nad oleksid valmis MM-sarja võõrustama. Rootsi rallil on WRC-sarja korraldajatega kehtiv leping MM-etapi korraldamiseks aastani 2022.