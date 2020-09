Kaks Maardu Linnameeskonna mängijat andsid positiivse koroonatesti

Maardu Linnameeskonna mängijad ja personal peavad viibima kaks nädalat eneseisolatsioonis, mis tähendab, et 17. ja 20. septembriks nende osalusel planeeritud Esiliiga mängud lükatakse edasi. Pärnu JK koosseisus 10. septembril platsil viibinud mängijad peavad samuti olema eneseisolatsioonis, mistõttu on löögi all nende 17. septembri Esiliiga kohtumine. 10. septembril Maardu ja Pärnu vahelist mängu teenindanud kohtunikele jalgpalliliit praegu uusi määramisi ei tee.