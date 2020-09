Esimest korda MK-etapil triumfeerinud Tiisaar: võit oli ootuspärane, aga ikkagi on sees teistmoodi tunne

Tiisaar ütles, et pärast võidukat finaali arutati omavahel mängulisi asju, suurtesse emotsioonidesse ei laskutud. «Arutasime finaalis juhtunut – mida saaks paremini teha. Suutsime raskest seisust välja tulla, mis meil varasemalt tihti ei ole õnnestunud. See on kindlasti positiivne, mida kaasa võtta. Turniiri võit oli mõnes mõttes ootuspärane, sest osalevad tiimid olid sellised, keda võiks edestada. Aga MK-etapil poodiumi kõrgeimal astmel seista on ikkagi teine fiiling, oli tore!» sõnas Tiisaar võrkpalliliidu pressiteenistusele.