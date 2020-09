Kontaveit säilitas värskes edetabelis positsiooni, kuid sel nädalal on hea võimalus oluliselt tõusta

Tippudest tegi kõige suurema tõusu USA lahtiste võitja Naomi Osaka, kes kerkis üheksandalt kohalt kolmandaks. Esimesed kaks kohta säilitasid Ashleigh Bartey ja Simona Halep, vaatamata sellele, et kumbki hooaja teisel suure slämmi turniiril ei osalenud.

21. kohal jätkaval Kontaveidil on aga hea võimalus tabelis kõrgemale ronida. Ta alustab homme Roomas kõrgesemelist turniiri, kus mullu jäi saagiks vaid esimene ring. Nõnda on tänavu võimalus kõvasti rohkem punkte teenida.

Tõsi, tase on väga kõrge. Itaalias teeb kaasa suurem enamus esikümne mängijatest. Eemale jäävad vaid esireket Bartey, kolmandaks tõusnud Osaka, Bianca Andreescu (WTA 7.) ja Serena Williams (WTA 9.).

Avavoorus kohtub Eesti esireket Caroline Garciaga (WTA 45.). Kuigi Kontaveit on favoriit, siis prantslanna üllatas US Openil Karolina Pliškovat. Homsete vastaste omavaheliste matšide seis on viigis 1:1.