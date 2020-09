Egon Kaur: loodan järgmisel hooajal kaasa teha viis-kuus MM-etappi

Ta rääkis intervjuus Kalev Kruusile äsja lõppenud Rally Estoniast, eestlaslikust jonnist, mis on teda ralli juures hoidnud, ambitsioonikast eesmärgist sõita järgmisel aastal kaasa viis-kuus MM-i etappi ja jätkuvast WRC-unistusest.

Rallihuvilised teavad, et Kaur jäi 2011. aastal väga napilt ilma WRC akadeemia võidust, mis oleks andnud olulise tõuke. Vaatamata sellele pakub ta jätkuvalt oma võistlusklassi nimekatele sõitjatele tugevat konkurentsi. Seda näitas ka Rally Estonia poodiumikoht WRC3s.

Kuigi Kauri sõnul oli alguses lootus võistelda protoga, siis see võimalus kadus kiiresti. Oli vaja leida uus väljund. Rallifännide hulgas tuntud Amatööri eestvedamisel algatati kampaania, mille käigus toetasid rallisõbrad Kauri 15-20 tuhande euroga, mis moodustas kogu eelarvest ligi kolmandiku.

«Kui rahakogumise protsess käima läks, kulus suur osa aurust sinna – strateegiatele me tol hetkel ei mõelnud. Kuni pressikonverentsini ei olnud veel testikilomeetrite rahagi koos,» sõnas Kaur.

Pakkumisi võeti Hyundaist, Fordist ja Škodast. Valituks osutus viimane. «Proovisime teha valiku selle põhjal, et oleks võimalikult hea hind, kasutaksime ressurssi maksimaalselt ära ja auto oleks konkurentsivõimeline.»

Kui Škoda koos meeskonnaga Eestisse jõudis, selgus, et sellise seadistusega ei ole võimalik kiiresti sõita. Autol puudus igasugune võimekus.

«Suur abi oli Soome insenerist. Kirjeldasin probleemi, ta tegi autol muudatused ja see toimis,» ütles Kaur. Ta nentis, et kripeldama jäid asjad, mis vajasid vundamentaalseid muudatusi. Aga olukorraga tulid leppida.

Konkurentsitihedas R5-klassis olnuks Kauri sõnul peamisteks eelisteks palju testikilomeetreid, hea seadistus ja tuttavad rajad. Neist jäi eestlastel aga puudu.

Enda suurimaks trumbiks peab ta legendi. «Tegime kõva tööd kirjutamise ja videote vaatamisega. Peale esimest päeva vaatasime koju puhkama minemise asemel üle legendivideod, et kõik oleks korrektne.»

Peale Rally Estoniat pole Kauri hinnangul palju muutunud. «Rohkem inimesi on mu nime kuulnud, sõit arenes strateegilise poole pealt ja saime kogemust. Muus osas olen sama Egon. Kindlasti loodan, et tulemusest on tuleviku mõttes kasu. Püsisime lähedal Oliverile, kellele on kõik eelised olemas. Neid asju vaadates on näha, et võiks edasi proovida.»

Rääkides 2011. aasta vastasseisust ja napist kaotusest konkurent Craig Breenile kinnitab ta, et kripeldama see kauaks ei jäänud. «Nii see läks. Kahjuks läks tol hetkel kogu aur ja eelarve sinna. Pärast polnud võimalik kuskilt seda leida, keegi pakkumist ka ei teinud. Tagantjärgi ma väga selle peale ei mõtle, eestlaslik jonn aitab edasi rühkida ja proto on tugevaks teinud,» ütles Kaur.

Kuigi alguses öeldi, et ta ei hakka proto roolis kunagi R5ga võidu sõitma, siis seni on seda suudetud: «Korraks oli mõte, et prooviks see aasta veel MMile eelarvet kokku saada, kuid kui viimase nädalaga imet ei juhtu, tundub see natuke müstilise plaanina. Tulevikule mõeldes võiks üksikürituste asemel teha kaasa rohkem etappe, järgmisel aastal isegi viis-kuus. Isegi kui saame vähem eelarvet kokku, siis sellegipoolest saaks sõita ja kiiruse pealt edasi minna.»

Kaurile annabki jõudu juurde teadmine, et talle ei saa vastu paljud tehasetoega rallisõitjad, kellele tahab ta tulevikus veelgi tõsisemat konkurentsi pakkuda. Kuigi välismaiste radade, eriti MM-etappide kogemus on vähene, siis igapäevatööna koolituste tegemine on andnud talle oskuse teha loogikale põhinevaid järeldusi

«Füüsikaseadused on kõikjal samad, oluline on legend õigesti kirja saada ja auto endale mugavaks teha. Ma ei näe põhjust, miks erineva kruusa peal ei peaks hakkama saama,» sõnas Kaur.

Suuri toetajaid on Kaur Motospordil käputäis, seevastu väikseid on palju – seda ilmestas ka rallirahva toetus koduse WRC etapi eel. Järgmise aasta eelarvet hakatakse kokku ajama juba enne Saaremaa rallit ning Kaur loodab taaskord rallifännide abile. «Unistuseks on 350 000. Loomulikult jätkame suurtoetajate otsimisega. Kui õnnestub ühel-kahel etapil hea tulemus saada, saab sealt edasi minna.»