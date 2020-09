14-aastane Eesti motosportlane tegi põhjanaabrite juures ajalugu

Meistritiitel oli tegelikult kindlustatud juba pärast esimest sõitu. Kui võistlus lõppes, kiirustati laeva peale, et järgmiseks päevaks Soome meistrivõistluste viimasele etapile jõuda. Põhjanaabrite juures kimbutasid noort krossisõitjat tehnilised probleemid, aga sellest hoolimata suutis ta esimeses sõidus lõpetada teisena ning teises sõidus kolmandana, mis tähendas üldarvestuses, et temast sai esimene välismaalasest Soome meistrivõistluste 85cc klassi võitja.

Eesti meistrivõistlused said avapaugu 4. juulil Karksi krossirajal, kus Pärn võitis mõlemad sõidud. 12. juulil mindi Soome meistrivõistluste I etapile end proovile panema – tulemuseks teine koht ja suur soov sarjas jätkata. Pärast 18. juuli EMV II etapi võitu Pärnus sõideti otse Soome, et järgmisel päeval sealt taas teine koht tuua.

Pärnu motoklubisse kuuluv Pärn alustas krossisõiduga 2009. aastal ning jõudis oma esimese Eesti meistritiitlini 2017. aastal, seda 65cc klassis. Noormehe treener ja mehaanik on tema isa Jüri Pärn, kes võtab enda ja sõitja emotsioonid kokku: «Pärast kaht ebaõnnestunud hooaega tundub selline õnnestumine – kahe meistritiitli võit – lausa uskumatu. See on kõva vundament, millele edaspidist sportlaskarjääri ehitada. Oleme väga tänulikud toetajatele ja sponsoritele, kelleta poleks see kõik võimalik.»