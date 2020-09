Eestlaste dessant Itaaliasse? Koduliigas õide puhkenud noorjalgpallur liitus Tunjovi klubiga

Kui viimastel aastatel on mitu meie noort välismängijat peale õidepuhkemist kohalikus liigas teinud sammu tugevatesse välisliigadesse, siis Kristoferi puhul on muidugi eriti hea meel, et treenerite tiimi ja mängija suurepärase koostöö tulemina sai teoks klubi ajaloos esimese Eesti poisi siirdumine tugevasse välisliigasse. See kinnitab, et asjaosaliste suure pühendumisega seni tehtud töö on olnud kvaliteetne ja jääme ootama juba järgmisi vilju, mis on juba küpsemas.