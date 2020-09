Nimelt kirjutab rallimaailma tunnustatuim ajakirjanik David Evans, et väidetavalt kaalutakse mõtet lõpetada hooaeg hoopis 3.-6. detsembrini Itaalias, kus võtaks karusselli vastu Monza ringrada.

Jah, Monza on tuntud vormelirajana ning üle-eelmisel nädalavahetusel kihutati seal F1-sarja etapp. Samas on Monzas alates 1978. aastast toimunud ralli, kus on aastate jooksul käinud kihutamas näiteks üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen.