Spordinädala patroon Kait Kall teab, kuidas motivatsiooni leida

«Ma ei mõelnud näideldes otseselt Eesti sportlaste peale, ent eks ikka olen terve elu sporti jälgides midagi kõrva taha pannud. Alati on mingid nüansid, mis käivad spordialadega kaasas. Igal alal on oma keel – võrkpallurid sülitavad talla alla, suusatajad löristavad läbi nina, kes karjub, kes patsutab ennast. Põnev on!»

Kalli möirged ehmatasid ka samas Kalevi staadionil treeninud jooksjaid. «Ikka juhtub! Ausalt öeldes ma ei kujuta ettegi, kui karjumine ära keelatakse. Ma ei tea, mida epeevehklejad tegema hakkavad, kui röökida enam ei tohi,» viitab ta Rahvusvahelise vehklemisliidu peatsele reeglimuudatusele, mis keelab juubeldamise. «Vehkleja Meelis Loit ju rääkis, et oli kunagi vastase eksitamiseks meelega vait. Too oli täiesti šokis ja küsis siis, kas ta on siis nii kehv, et tema peale ei karjuta! Nonsenss!»

Spordinädala kampaanial «Liikudes võidad alati!» aga võitjaid ega kaotajaid ei ole. Reklaamis võtab jooksus mõõtu suisa kolm Kait Kalli, kõik lõpetavad esimesena. «Naljaga pooleks võiks öelda, et isegi need kolm Kaitu ei suuda midagi koos võita,» naerab Kall.

Leia endale motivaator

«Eelmisel aastal oli Tõnis Niinemets Spordinädala reklaamnägu ja ta on ikka märksa sportlikum kui mina! Võib-olla mina olengi see musternäide, kuidas ei tohiks sporti teha, sest ma vahel ei tee paar kuud midagi ja siis uhan täiega. Tasakaal tuleb leida! Tegelikult teavad kõik inimesed, kuidas peab käituma. Kõik teavad, et peab rohkem sporti tegema ja tervislikult toituma, aga nad millegipärast ei tee seda. Küll aga võiks leida motivatsiooni, et seda teha – leida eesmärke, kas või teha iga päev 10 000 sammu. Vähemalt täidad eesmärgi ning saad enda jaoks linnukese kirja. Pealesurumisega ei jõua me kuskile,» ütleb Kall.

Kall ise on leidnud oma motivatsiooni võistkonnaalades. Kuigi lapsepõlves tegeles näitleja judoga («Mulle üldse ei sobinud see teiste meestega pusimine!»), siis keskkooli lõpus leidis ta enda jaoks korvpalli. Seda mängib ta siiani, pühapäeviti koos teiste Eesti näitlejatega.

«Kuna ma olen nii lühike, siis mul on ikka eriti halb erialavalik. Aga see on tõesti tore ajaviide,» ütleb ta. «Võistkonnaaladel – ükskõik kas leiad enda jaoks korvpalli või hoopis võrkpalli, on kindel saaliaeg ning inimesed loodavad su peale. See võib paljusid aidata, sest kuidas sa ikka teisi alt vead? Teine võimalus on osta mõne spordiklubi kuukaart, sest ega raha ei tasu raisku lasta! Peab ennast ikka välja ajama – mida kallima ostad, seda parem on. Seda rohkem motiveerib trenni minema!»