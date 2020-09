Tänak strateegiamängust Türgis: tasa sõudes ei ole lõpptulemus enda teha

Näib et Rally Estonia tõestas end rallimaailmale ning üritus meeldis FIA-le, promootorile, sõitjatele ning pealtvaatajatele. Kas sinu arvates võiks võidukihutamine toimuda 2021. aastal? Mis võib sinu arvates saada peamiseks takituseks?

Seda otsustavad juba suuremad tegijad ja eks aeg näitab, mis uus aasta toob. Praegu on piisavalt segased ajad ning seetõttu on kõik võimalik.

Maailm liigub asfalteerumise suunas, mis paistis väga ilmekalt silma ka Rally Estonial, kus mitmeid kruusateid täitsid asfaldilõigud. Kui suur probleem on sõita kruusarehviga asfaldil, kuidas see mõjutab? Mida peab arvestama ning kas asfaldteed võivad seada ohtu ka Rally Estonia tuleviku?

Kruusarehv ei ole kindlasti kõige optimaalsem asfaltil sõitmiseks, näiteks Hispaanias on ka kümne kilomeetrine lõik asfaltil sees, mida tuleb kruusarehviga sõita. Rallis on ületamatuid asju pigem vähe.

Kas sulle tuli üllatusena, et Rally Estonial oli niivõrd palju rehvipurnemisi? Viimasel päeval olite koos tiimikaaslase Craig Breeniga tippudest ainsad, kes läksid välja kahe varurehviga, kui palju see kiirusele mõju avaldab?

Kiirused olid Eestis suured ja teed pehmed, seepärast oli ka erinevaid probleeme rehvidega, aga meie viimase päeva kahe tagavararehvi kaasavõtmise otsus tuli pigem meie positsioonist lähtuvalt. Meeskonna jaoks oli oluline kindlustada kaksikvõit ja seepärast otsustati punktikatsel mitte riskida lisapunktide toomise nimel. Mõned silmad õnnestus sealt siiski teenida, aga lisakaaluga ei olnud meie positsioon selleks just kõige optimaalsem.

Eelmisel aastal said korraldajad kriitikanooli tehishüpete pärast ning tunnistasid isegi enne tänavust rallit, et sellega mindi mullu liiale. Tehishüpped olid ka sellel aastal põhiteemaks, kas sinu arvates said korraldajad nendega seekord paremini hakkama?

Enamasti on need ehitatud sirgetele ja otseselt põnevamaks nad teede karakteristikat ei muuda, pigem on kehal lihtsalt valus. Isiklikult nende vajadust kommenteerida ei oska.

Rallikalender läheb edasi Türgi ralliga ning hiljuti said autot testida Kreekas. Hyundai on varasematel aastatel paistnud karmidel ja aeglastel kruusateedel hästi silma, millise esmamulje sulle auto jättis? Rally Estonia näitas, et Hyundai on saanud kiiretel kruusateedel paremaks, kas üht autot on üldse võimalik arendada heaks kõikides tingimustes?

Võistlustingimustes ei ole ma varem selles autos raskete teeoludega kokku puutunud, kuid peale Türgit oleme kindlasti teadlikumad. Testijärgne tunne ütles, et teise ringi katsetel võiks auto toimida, kuid esimese ringi kogemust on veel liiga vähe, et järeldusi tegema hakata. Testis ei kesta need olud pikalt ja hetkel saame teha vaid ühepäevaseid teste ning seetõttu on nendes oludes kogemusi veel vähe.

Paljudel etappidel tuleb viimane päev sõita ilma hoolduseta ning kõik päeva katsed samade rehvidega. Kas sinu arvates annab see võistlusele oma võlu lisades strateegiamängu, või pigem eelistaksid, et enne punktikatset oleks sõitjatel võimalik panna autole alla neli uut rehvi, et siis juba punktikatsel mees-mehe vastu täiega punktide nimel võidelda?

Ralli üldseis ja punktikatse olud jäävad alati olukorda mõjutama. Sõitjad, kel midagi kaotada pole saavad võtta suuremaid riske ja vastupidi.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on punktitabel äärmiselt tihe ning eksimisruumi sisuliselt pole. Varasematel aastatel oleme näinud, kui karmideks võib kujuneda Türgi rallil teede seisukord. Kuna hooaja lõpuni on jäänud vähe etappe, kas võime näha tiitliheitlejate vahel enneolematut strateegiamängu? Pilti kus esimesest kiiruskatsest ei panda tempot peale, vaid kiiruse asemel valitakse «tasa sõuad kaugele jõuad» strateegia?

Vaevalt, et keegi julgeb sellises olukorras jätta tiitliheitluse teiste kätesse. Loomulikult tuleb ilma probleemideta läbi tulla, aga tasa sõudes, ei ole lõpptulemus enda teha.

Sinu tiimkaaslase Therry Neuville jaoks lõppes Rally Estonia pettumusega ja ta langes punktitabelis viiendale kohale, kaotades liidrile 37 punkti. Kas see tähendab, et vahe suurenedes võib Hyundai paluda tal hakata sinu kasuks sõitma?