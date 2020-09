«Nii pealtvaatajate, kui ka korraldaja jaoks on olukord üleüldse keeruline. Toetajaid on leida olnud keerulisem. Aga peab hakkama saama,» jätkas kangekaelne Pihl, kes võttis Saaremaa ralli vedamise enda õlule kolm aastat tagasi.

Kurb uudis on, et kui eelnevatel aastatel püsis õhus vähemalt teoreetiline võimalus, et kodusaarel toimuvast jõuproovist saab osa võtta ka Ott Tänak, siis sel korral seda kindlasti ei juhtu. Erinevate vangerduste tulemusena toimuvad Saaremaa ralli ja Sardiinia MM-etapp samal ajal. «Kuupäevade nihutamine oli päevakorral, aga see oleks meid pannud keerulisse olukorda,» ütles Pihl.