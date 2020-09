Lätis otsustati juba mitu kuud tagasi, et olulisi rahvusvahelisi spordivõistlusi lubatakse seal korraldada, kui osalejad on testitud ja täidavad riigis viibimise ajal eraldatuse tingimusi. «Läti on selgelt malli võtnud UEFA (Euroopa jalgpalliliit - toim) «Return to play» juhendist,» märkis Uiboleht. Muide, just Jurmalas peetakse praegu rannavõrkpalli EMi. Saatuse irooniana on Läti nakatumisnäitaja siiani väga madal ning lätlased on kehtestanud Eestist reisimispiirangud.