Port Schmidti protsessist: sealt võib veel midagi välja tulla

Tõendusmaterjali kokku ajades avastasid uurijad uue dopinguaine H7379 hemoglobiin. Tegemist on sünteetilise hemoglobiiniga, mille mõju sarnaneb EPO-ga, kuid seda on dopinguküttidel raskem tuvastada. Eesti Antidopingu nõukogu liikme Kristjan Pordi hinnangul on tegemist innovatsiooniga valdkonna sees.

«Kui ühed tahavad petta, siis teised ajavad taga ja siis need petturid üritavad uusi aineid leiutada. Aga nad ei leiuta seda, antud juhul on tegemist ravimiga, mis on hapniku transpordivahend, nagu ka hemoglobiin inimeses,» rääkis Port ETV saates «Ringvaade», et sportlased kasutavad seda ainet teistel eesmärkidel, kui see on algselt meditsiiniliselt mõeldud.