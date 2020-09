Tartu Rattamaratonil on oodata intrigeerivat Eesti-Läti duelli, sõitma tuleb ka president Kersti Kaljulaid

Stardijoonel on eelmise aasta esikolmik: Gert Jõeäär (võitja), Peeter Pruus (2. koht) ning Josten Vaidem (3. koht). Lisaks on kohal Tartu Rattamaratonil mitmeid poodiumikohti noppinud Caspar Austa ning mitmekordne Eesti meister maastikurattakrossis – Martin Loo. Tuntud maastikuratturitele on konkurentsi pakkumas ka tugevad maanteemehed Alo Jakin, Gert Kivistik ja veel juunioride klassis pedalleeriv Madis Mihkels. Eestlastele on tugevaks vastaseks lätlane, kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja Andzs Flaksis, kes on lubanud starti tulla olenemata Eesti külastamisele järgnevast karantiininõudest.