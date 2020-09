Jüri Ratas spordivõistluste probleemist: teemaga tuleb lähiajal edasi tegelda

Valitsus tegi erandi paari nädala eest peetud Rally Estoniale ja Ironman Tallinnale, lubades väljastpoolt Euroopa Liitu, Schengeni piirkonda ja Suurbritanniat pärit isikutel negatiivse koroonatesti tegemisel riiki siseneda ja võistelda. Miks ei ole tehtud erandit tervele spordivaldkonnale, küsis Postimees pressikonverentsil.

«Tuleb tunnistada, et sportlased on jäänud hammasrataste vahele,» nentis Ratas. «Arvan, et nende eraldi käsitlemine ei ole õige. Peame arvestama sellega, et viiruse levik on tugevasti tõusnud. Kui me selle teemaga läheme edasi, jäävad need usaldusmeetmed, mis on täna näiteks tööle tulemisel, ja mis olid nendel kahel rahvusvahelisel võistlusel.

Usun, et tuleme selle teema juurde lähiajal tagasi. Praegu on see takerdunud peamiselt seetõttu, et viiruse levik on nii tugevasti tõusnud.

Asjaolu, et Eesti noorte- või täiskasvanute koondised ei saa osaleda erinevates sarjades, on väga ränk löök, kui see nii jääb. Selle teemaga tuleb edasi tegeleda ja olen nõus, et lähiajal.