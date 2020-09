Kontaveit raskest kaotusest: võib-olla pidanuks otsustavas setis mängu pooleli jätma

Avaseti väga hästi mänginud Kontaveit tegi teise seti lõpus mõned vead ning kolmandas oli Eesti esireket juba füüsiliselt kurnatud. «Väga füüsiline ja raske mäng oli. Vastane mängis väga hästi, mina mängisin kaks setti väga hästi. Teise seti lõpus tegin paar rumalat viga, võib-olla hakkasin kiirustama,» rääkis Kontaveit pärast matši Eesti ajakirjanikele.

«Ma tundsin, et ta oli väga stabiilne ja mängis väga palju palle tagasi, see mäng oli hästi füüsiline. Ma üritasin vahepeal kiiremaid punkte mängida, aga nendel kohtadel oleksin just pidanud üritama neid rohkem läbi mängima.» Kontaveidi alistanud Kuznetsova läheb järgmises ringis vastamisi maailma kuuenda reketi Elina Svitolinaga.

Kaks tundi ja 47 minutit kestnud mängu kaotanud Kontaveit jäi suurtesse raskustesse kolmandas setis, kus teda vaevasid erinevad tervisehädad. «Kaks tundi võtsid mind päris läbi ja kolmandas setis läksid jalad päris pingesse ja alaselg hakkas veidi valutama. Päris keeruline oli otsustavas setis mängida. Ma ei teinud ka otsust, et väljakult ära tulla. Mul on alati raske seda otsust teha. Võib-olla pidanuks otsustavas setis mängu pooleli jätma.»

Kolmandas setis haaras Kontaveit vahepeal jalgadest kinni ning oli näha, et ta mängib läbi valu. Eesti esireket kinnitas, et füüsiliselt on temaga kõik korras ja katki midagi ei ole. «Selg valutab, mul on raske istuda, aga arvan, et see läheb paari päevaga ja massaažiga paremaks.»

Järgmisena osaleb Kontaveit Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel. Algselt oli ta nimi kirjas ka järgmise nädala Strasbourgi turniiril, kuid sealt on see nüüdseks kadunud. Kontaveit tahabki enne 27. septembril algavat Prantsusmaa lahtiste põhiturniiri natuke puhata.