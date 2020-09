Maurizio Sarri arvas ühel ilusal augustikuu päeval enne Torino Juventuse jalgpallimeeskonna Meistrite liiga mängu Lyoni meeskonnaga, et ega üks kohtumine tema treeneritooli kõiguta. Ent Juventus langes välja ja bossid tahtsid uut algust. Lausa nii uut, et pealikuks võeti igasuguse peatreenerikogemuseta endine äss Andrea Pirlo.

Pühapäeval saab Pirlo ametlikus mängus esimesed triibulised, Itaalia liigahooaja avavoorus võõrustab Juventus Genova Sampdoriat. Kas Torino suurklubi suudab tõeliselt musta hobuse taktikepi all võita kümnenda meistritiitli järjest?

Milline võib Pirlo olla juhendajana? Alustame sellest, et 2013. aastal avaldatud elulooraamatus kurvastas Pirlo neid, kes nägid temas tulevast treenerit. «Ma ei panustaks sellele, et istun tulevikus treeneripingil, ka ühte senti,» kirjutas Pirlo. «See töö ei ahvatle. Sa pead väga palju mõtlema, elustiil on aga samasugune nagu mängijal. Olen väsinud.»