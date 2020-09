Flora pääses edasi ega kavatse loorberitele puhkama jääda. Henn: võiksime tunda teatavat enesekindlust

Florale tõid võidu Rauno Sappineni ja Michael Lilanderi väravad avapoolajal. KR lõi autabamuse 75. minutil, kui Kristjan Floki Finnbogason koksas peaga väravasse Kennie Choparti karistuslöögi. Sealjuures tuleb mainida, et alates 58. minutist mängis KR vähemuses, sest kohtumise jooksul kaks korda Rauno Alliku maha võtnud ja kaks kollast kaarti teeninud Aegir Jonasson saadeti varajase duši alla.

«Tunnen suurt pettumust,» alustas Kristinsson. «Arvan, et olime 90 minuti peale parem meeskond. Isegi, kui mängisime vähemuses, suutsime survestada. Kahju, et mäng algas halvasti, sest andsime värava ära, kui olime rünnaku ülesehituses lohakad,» viitas ta Sappineni vasturünnakust sündinud tabamusele. «Flora ongi vasturünnakutel väga hea. Pärast poolega uskusime siiski, et suudame tagasi tulla.