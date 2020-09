Kalev/Cramo president Kanguri liitumisest: fifty-sixty

Praeguse seisu kirjeldamiseks läheb Linamäe ajas kuid tagasi, meenutades märtsi algust, mil koroonaviiruse pandeemia Eestis tuure hakkas koguma. Viimane matš peeti 12. märtsil, kui Kalevi spordihallis võõrustati VTB Ühisliigas Krasnodari Lokomotiv Kubani.

Ohutuse kaalutlustel sinna mängule publikut ei lubatud. Linamäe sõnutsi oli see pikas rivis esimene õige otsus, sest hiljem selgus, et üks võistkonna liige oli nakatunud. Tähtsaid valikuid tuli seejärel langetada hulgi. Nüüd võib öelda, et pandi täkkesse.

«Klubi tegi õiged ja kiired otsused. Olime sunnitud kõigi mängijate ja treeneritega lepingud lõpetama, sest hooaja lõpuga kaasnevad suured tulud jäid saamata,» meenutas Linamäe. «Asjade klaarimiseks läks kaks ja pool kuud. Tänan kõiki osapooli mõistva suhtumise eest.»

Ta jätkas: «Alustasime täitsa nullist. Kõik said aru, et see oli ainuõige otsus. See andis klubile finantsiliselt parema stardi. Muidu oleks meil veel jäänud kohustused mitmeks kuuks. See oleks niigi õhukese rahakoti päris tühjaks söönud.»

President tõdes, et veel mai keskel oli õhus võistkonna kadumine. «Me ei teadnud sponsorite seisu ega üldiselt, mis toimub. Aga pilt läks järjest selgemaks. Šokk möödus. Mõistsime, et tuleb uues olukorraga harjuda. Hakkasime vaikselt sättima, vaatama ja sponsoritega läbi rääkima. Sai selgeks, et ikka jätkame. Meil olid laual A, B ja C variandid. Käiku läks ehk A-.»

Täpseid arve Linamäe välja ei käi, ent ta kinnitab, et eelarve vähenes «mitte päris kolmandiku võrra, veidi vähem» ja lisas: «Kuskilt tuleb piir ette, kui tahame Ühisliiga tasemel mängida. Kvaliteedi langust algusaastatele sarnaseks ei taha lasta. Viimased kaks-kolm hooaega oleme miinimumeelarvega end tõestanud. Meie eesmärk on suurtele vastu hakata.»

BC Kalev/Cramo esitles võistkonda. FOTO: Tairo Lutter

Mis saab edasi?

Linamäele teeb rõõmu, et võistkonnaga liitus uusi Eesti poisse. Pärast Kristjan Kitsingu lahkumist on korvialune aga väga hõre, mistõttu oleks sinna tarvis täiendust. Kas lahendus võiks olla klubi pikaaegne kapten Kristjan Kangur?

«Fifty-sixty!» vastas Linamäe legendaarse Matti Nykäneni parafraseerides. «Jah, ta on vaba mängija. Jah, oleme temaga vestelnud. Aga konkreetset lepingut või midagi pole. Oleme suhelnud ainult: kas, kuidas, võib-olla. Täna ei oska midagi öelda.»

Praegu mehitavad Kalevi kaht korvialust positsiooni kolm meest: Rauno Nurger, Kregor Hermet ja Devin Thomas. Neist viimane pole saanud veel korralikult trennigi teha, väike vigastus segas ka Hermetit. Eesliini toetab Tanel Kurbas.

Ajutiselt saadakse ilmselt hakkama, ent pikas plaanis vajatakse lisajõudu. Tõsi, praegu pole veel teada, millal, kuidas ja kas Ühisliiga hooaeg algab ning üldiselt toimima hakkab.

«Meile ei räägita kõigest, aga sarja juhid arutavad meie teada ainult variant A-d. Me aga ootame B võimalust,» arutles Linamäe. «Meie ajutiselt Venemaale kolimist pole arutatud ega isegi pakutud. Üks variant oleks, et mängime alguses võõrsil, teisel poolaastal kodus. Kõike tuleb kaaluda. KHL ja muu toimib, aga korvpalli ei saa mängitud... Loodetavasti lähinädalad toovad selgust.»

Raske olukord ja n-ö otsast alustamine tõi Kalevisse ka olulise muutuse. Klubi võttis kasutusele uue logo ning värsked mänguvormid. Eesti esiklubi rinnal ilutseb nüüdsest Vana Toomas.