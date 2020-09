«Katsed polnud üldse halvad, aga teisel katsel oli meil väga halb tolm ja ma polnud valmis nii vara siin rallil riskima. Olen pettunud,» ütles eestlane WRC All Live intervjuus.

«Mäletan väga selgelt, et juba eelmisel aastal rääkisime sellest. Ju peab midagi juhtuma, et korraldajad meelt muudaks. Piinlik lihtsalt ja lõhnab si*a järele. Kui ma mullu teistele teed puhastasin oli stardiintervall neli minutit, nüüd puhastab teed prantslane ning intervall on kolm minutit,» ei hoidnud Tänak end tagasi.