MM-sarja rekordimees Türgi tolmuskandaalist: pikem stardivahe poleks probleemi täielikult lahendanud

Eilsel kahel katsel said autod lähte kolmeminutiliste vahedega. Ehkki laual oli ka variant intervalli minuti võrra pikendada, ei võetud seda kummalisel kombel kasutusse. Anttila usub, et pikem vahemik aidanuks tolmuprobleemi lahendada, ehkki see poleks päris ära kadunud.

«Türgis on tolm igal aastal probleem,» sõnas endine Jari-Matti Latvala kaardilugeja. «Lõppude lõpuks on see paras loterii, milline on hea lähtekoht, kus tolm enam nii palju ei sega. Samas ei mõista ma, miks ei suurendatud intervalli minuti võrra. See ei tekitanuks mingit probleemi, sest Türgis on stardis vähe autosid. Küllap on selle taga mingid põhjused.»