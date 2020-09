Foto ja video ⟩ Tehniline probleem rikkus Tänaku sõidu

Videokordusi vaadates on selge, et katkestamise tingis tehniline rike. Seda kinnitas ka Hyundai tiim sotsiaalmeedias. Võistkonnaga telefoni teel suhelnud Tänak ütles mõni minut pärast juhtunut, et enne tee äärde jäämist süttis roolivõimu temperatuuri hoiatusnäidik.

Katkestamine on eriti valus arvestades MM-sarja üldarvestust. Tõsi, Türgis on veel sõita palju-palju ning probleemid võivad tabada ka MM-sarja liidrit Sebastien Ogier'd ja Elfyn Evansit, kes kaotab prantslasele üheksa punkti. Peaks Toyota mehed aga kenasti finišisse jõudma, on Ogier'le enne Türgit 13 silmaga alla jääval eestlasel aega vaid kaks rallit, et tiitlit rünnata.