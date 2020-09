Neuville: jah, võitlen esikoha nimel, kuid lootsin kiirem olla

MM-sarja üldarvestuses rekordilised viis korda teiseks jäänud Neuville lisas: «Mul õnnestus tuua auto osas mõned kohad välja, mis lubab inseneridel ehk masinat parandada. Saame tiimini jõudvas infovoos ära märkida kohad, kus ma polnud millegagi rahul. Roolil on nupp, millega saame signaali saata. Äkki õnnestub teeninduses midagi teha. Meil on pikk paus ees.»

Neuville tunnistas, et Türgi on ettearvamatu ralli, mistõttu võib võistlusel veel palju juhtuda. «Olen lihtsalt õnnelik, et mul õnnestus hommikupoolikul probleemideta lõpuni tulla. Loodetavasti õnnestub see ka õhtul, samal ajal Ogier'ga võideldes ning lõpuks ka esikohal olla.»