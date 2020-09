Kõik sai alguse eelmise aasta juulis, kui 51-aastane serblane kutsus kokku erakorralise pressikonverentsi ning andis avalikkusele teada, et tal on leukeemia ehk verevähk.

«Olen viimaste nädalate jooksul käinud mitmetel uuringutel, kus on kahjuks tuvastatud palju anomaaliaid, mida neli kuud tagasi veel ei esinenud,» sõnas ta toona pisarsilmi. «Mulle tehti teatavaks, et mul on leukeemia. Seejärel lihtsalt istusin ja nutsin mitu päeva kodus, samal ajal käis kogu mu elu silme eest läbi.»